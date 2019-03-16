«Урал» — ЦСКА: букмекеры оценили шансы «шмелей» набрать очки в Екатеринбурге

Букмекеры назвали фаворита матча 20-го тура РПЛ «Урал» — ЦСКА. Начало встречи 16 марта 2019 года запланировано на 14:00 мск.



Аналитики считают ЦСКА фаворитом. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.95 (49%). На победу «Урала» можно поставить за 4.60 (21%), на ничью — за 3.20 (30%).



Поставить на победу ЦСКА по итогам первого тайма и всего матча можно за 3.10. Самый вероятный счёт — 0:1 (5.50).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.15. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.67.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.50, тотал меньше этого значения котируется за 1.55.



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