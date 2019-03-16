Чарли Николас: даже уставший «Ман Сити» спокойно пройдёт «Суонси» в Кубке Англии

Бывший форвард ряда шотландских и английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Чарли Николас сделал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Англии сезона-2018/19 «Суонси Сити» — «Манчестер Сити». Встреча состоится сегодня, 16 марта.



Ставки: «Манчестер Сити» победит с форой "-2" за 1.59.



«В любом случае, «Суонси» будет тяжело. Проблема в том, что, если глубоко обороняться, «горожане» заставят устать и в конце концов забьют. На месте «Суонси» я бы действительно попробовал сыграть смело, шансы всё равно минимальные.



Но не думаю, что это произойдет. Бороться за четыре трофея крайне сложно, у «Сити» наверняка могут быть проблемы с запасом сил. И всё же для спокойной победы над «лебедями» хватит и этого», — сказал Чарли Николас.