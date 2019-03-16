«Рубин» — «Ростов»: прогноз Виктора Гусева на матч 20-го тура РПЛ в Казани

Известный телекомментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Рубин» — «Ростов» в 20-м туре РПЛ.



Ставка: ничья за 2.82.



«Небольшой парадокс, что команды являются соседями в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, но у фанатов есть к ним претензии. “Ростов” в предыдущем туре разошелся миром с тульским “Арсеналом”, а “Рубин” разгромно проиграл в Москве ЦСКА.



Как видим, у обеих команд проблемы в атаке. В предыдущем туре оба соперника так и не сумели забить. К тому же из команд первой десятки чемпионата России и “Рубин”, и “Ростов” крайне мало забивают. В первом круге команды уже встречались. Игра, прошедшая в Ростове, завершилась вничью (1:1).



Однако есть один статистический факт, который сильно удивит. По таблице домашних матчей текущего сезона “Рубин” идет аж на втором месте, уступая только лидирующему в турнирной таблице “Зениту”. Однако в последних семи матчах с “Рубином” в Казани ростовчане проиграли всего один раз, дважды победили и четыре раза сыграли вничью. Сейчас оба соперника находятся не в лучшей форме, поэтому, мне кажется, силы команд примерно равны. Исходя из этого не жду яркой игры и ставлю на ничью», — сказал Гусев.