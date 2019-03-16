Согласно котировкам, сборная России не войдёт в топ-3 женской эстафеты на ЧМ

Букмекеры оценили шансы женской сборной России по биатлону в эстафетной гонке 4х6 км на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Гонка состоится 16 марта, начало — в 15:15. У россиянок эстафету побегут Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Екатерина Юрлова-Перхт.

Основными претендентами на победу считаются сборные Германии (3.00), Швеции и Норвегии (по 4.00). Следом идут команды Франции (8.00), Италии (11.0) и России (41.0). Ниже оценены шансы Словакии, Швейцарии (по 51.0) и Украины (67.0).



Финиш сборной России в топ-3 оценён коэффициентом 11.00. Поставить на то, что россиянки сумеют финишировать выше команды Словакии, предлагается за 1.75.



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