«Рубин» — фаворит в домашнем матче 20-го тура РПЛ с «Ростовом», считают эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча 20-го тура РПЛ «Рубин» — «Ростов». Начало встречи 16 марта 2019 года запланировано на 16:30 мск.



Аналитики считают «Рубин» фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.50. На победу «Ростова» можно поставить за 3.40, на ничью — за 2.80.



Поставить на победу хозяев по итогам первого тайма и всего матча можно за 4.30. Самый вероятный счёт — 0:0 (4.80).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.55. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.50.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 3.25, тотал меньше этого значения котируется за 1.30.



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