«Реал» — «Сельта»: ставка Егора Титова на чемпионат Испании с коэффициентом 2.35

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Сельта» в 28-м туре испанской Примеры сезона-2018/19. Встреча состоится в субботу, 16 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.



Ставка: победа «Реала» с форой (-2,5) за 2.35.



«Возвращение Зидана в мадридский «Реал» в каком-то роде даже затмило то, что происходило в Лиге чемпионов на этой неделе. Многих удивил такой поворот событий. Но, наверное, все правильно сделано. У Зидана сейчас будет время, чтобы понять, с кем продолжать работать дальше, кого отдавать, какие позиции обязательно нужно укрепить. Два с половиной месяца — достаточный срок для этого.



Футболисты «Реала» в это время будут стараться проявить себя, показать свою нужность, важность для команды. Из штанов все будут выпрыгивать, чтобы понравиться Зидану. Уверен, мотивация сейчас будет просто сумасшедшая. Соперникам «Реала» не повезло. Даже если что-то по игре у «Реала» не получается, на одном мастерстве они затопчут, уж середняков точно.



Немало травмированных у «Реала». Винисиус, например, который мне нравится. Но еще раз скажу, сейчас любой, кто выйдет на поле, будет выкладываться по максимуму. Не вижу смысла что-то говорить про «Сельту». Это не так важно. Да и они недавно отставку пережили. У них не всё в порядке, могут вылететь. Ставлю на крупную победу «Реала» — в 3 мяча или больше», — сказал Титов.