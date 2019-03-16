«Реал» — «Сельта»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Сельта» в 28-м туре испанской Примеры сезона-2018/19.



Ставка: индививидуальный тотал «Реала» в первом тайме больше 1 мяча за 1.67.



«Главное событие недели — возвращение в мадридский «Реал» Зинедина Зидана. Мало кто мог предположить, что именно так будут развиваться события. Но Зидан вернулся. Первая игра уже в субботу — с «Сельтой». Как сейчас помню, когда в 2016 году Зидан возглавил «Реал», первая игра в начале января у него была тоже с галисийской командой. Тогда — с «Депортиво». «Реал», с большим ворохом проблем, победил — 5:0.



Сейчас «Сельта» очень плоха. Поменяли третьего тренера за сезон. Команда уже в зоне вылета. Даже с приходом Франа Эскриба пока ничего не меняется. В первом же матче с новым тренером «Сельта» уступила по делу «Бетису» — 0:1. Сейчас же попадает под разъяренный, разгоряченный «Реал», да еще и второе пришествие Зидана. Думаю, «Реал» должен выиграть, хотя был чудовищно плох с «Вальядолидом». Но за тренера можно сыграть. Болельщики придут поддержать Зидана. Будет хорошая атмосфера на «Бернабеу». «Сельте» не позавидуешь.



У «Реала» кадровые проблемы. Нет Винисиуса, нет других футболистов. Но есть кому забивать. Тот же Карим Бензема находится в неплохой форме. Гарет Бэйл может забить. Взял бы «индививидуальный тотал «Реала» в первом тайме больше 1 мяча» за 1,67. Можно даже рассмотреть более смелый вариант «индивидуальный тотал «Реала» в первом тайме больше 1,5 мяча» за 2,53. Зачем откладывать в долгий ящик забитые мячи. Тем более оборону «Сельты» не назовешь неуязвимой», — сказал Генич.

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