«Вулверхэмптон» — «МЮ»: ставка Александра Шмурнова с коэффициентом 2.25

Известный телекомментатор Александр Шмурнов сделал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: индивидуальный тотал “Манчестер Юнайтед” больше 1,5 мяча за 2.25.



«При Оле-Гуннаре Сульшере “Манчестер Юнайтед” не только раскрылся и выдал впечатляющую серию отличных матчей, но и научился действовать от соперника. Да, недавно манкунианцы впервые при норвежском специалисте проиграли в Английской премьер-лиге — “Арсеналу”. Однако сейчас “красные дьяволы” в полном порядке.



Конечно, самым ярким впечатлением от работы Сульшера в Манчестере остается выездная победа в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с “ПСЖ”. Манкунианцы доказали, что умеют ждать ошибки соперника и четко ими пользоваться, выжимая результат даже из самых неочевидных моментов.



Думается, в матче Кубка Англии с “Вулверхэмптоном” команда Сульшера сумеет подстроиться под соперника и пройти в следующий раунд. Однако не стану ставить на победу “Манчестер Юнайтед”, потому что “волки” являются достаточно крепким коллективом и в последнее время показывают крайне привлекательный футбол.



Тем не менее, гости способны забить больше одного мяча. К тому же в отличной форме находится ударный форвард манкунианцев Ромелу Лукаку. Поэтому ставлю на индивидуальный тотал “Манчестер Юнайтед” больше 1,5», — сказал Александр Шмурнов.

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