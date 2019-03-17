Формула-1. Букмекеры назвали фаворита Гран-при Австралии

Сегодня, 17 марта, на уличном автодроме «Альберт-Парк» в Мельбурне состоится гонка первого этапа сезона-2019 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Австралии. Начало гонки запланировано на 8:10 по московскому времени.

Букмекеры считают фаворитом гонки пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона (1.40). Следом идут Себастьян Феттель на «Феррари» (6.00), Валттери Боттас на «Мерседесе» (6.50) и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (10.0). Ниже оценены шансы Шарля Леклера на «Феррари» (21.0), а за 25.0 можно поставить на победу любого другого пилота.

Победа российского гонщика «Торо Россо» Даниила Квята идёт за 1000.0, финиш в топ-3 — за 101.0, а место в первой десятке — за 3.74.

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