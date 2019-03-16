Волкан Оздемир – Доминик Рейес: прогноз Романа Мазурова на UFC 147

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой UFC Fight Night 147 Волкан Оздемир (Швейцария) – Доминик Рейес (США), который состоится 17 марта.



Ставка: победит Доминик Рейес за 1.41.



«Волкан Оздемир пришёл в UFC как лютый ударник, который разматывал соперников как в кикбоксинге, так и в боях смешанного стиля. И даже в организации Bellator успел поучаствовать. До поры до времени у швейцарца всё складывалось неплохо, но никто всерьёз не проверял его борьбу. И первым решил это сделать Даниэл Кромье, который просто уничтожил Оздемира, сожрав того с потрохами, как и свои любимые куриные крылышки. И надо же было такому случиться, что закрывать своё поражение Волкан вышел с очень крепким Энтони Смитом. И вроде бы должна была быть заруба, с взаимными нокаутами и отрыванием голов. А что в итоге получилось? Смит просто задушил Оздемира, ещё больше оголив проблемы швейцарца в борьбе.



Доминик Рейес – очень горячий проспект полутяжёлой весовой категории, пока ещё не потерпел ни одного поражения и разматывает соперников одного за другим. Любопытно, что он получил прозвище за удары ногами по лицу – The Devastator, или Опустошитель. Что касается борьбы, здесь бабушка надвое сказала.



Сейчас Волкану Оздемиру необходимо закрывать два поражения подряд. Третье в лиге UFC могут и не оценить, хотя здесь, опять же, есть нюансы. Мы знаем людей, которые проигрывали по пять боёв подряд, причём все досрочно, но при этом каким-то чудесным образом оставались в лиге. С Волканом, который уже далеко не звезда, этот номер может не прокатить. Поэтому необходимо выигрывать. Доминик Рейес – голодный до побед паренёк, он выйдет с одной целью – оторвать швейцарцу голову, насадить её на кол и с этим колом шагнуть уже в топ-10. Если честно, я в это верю и считаю, что победит Доминик Рейес», — сказал Мазуров.