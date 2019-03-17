«Сан-Антонио Спёрс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс»: прогноз «Чемпионата» на НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс», который состоится 17 марта.



Ставка: победа «Спёрс» с форой «-3» за 2.02.



«В сезонной серии счёт 2-1 в пользу «Портленда», однако сдержанный оптимизм аналитиков в сторону парней Терри Стоттса несколько удивляет. Фора «-3» на «Спёрс» доступна за коэффициент выше двойки, такими предложениями не разбрасываются. Из семи последних матчей в гостях против «Сан-Антонио» «Портленд» оказался сильнее лишь в одном. Порой подобная статистика не имеет отношения к событиям происходящим здесь и сейчас, но руководят командами те же тренеры, поэтому данный фактор мы не можем игнорировать. Если смотреть в ближайшее прошлое, то бросается в глаза победная серия «Спёрс» на своём паркете, насчитывающая девять матчей.



На упомянутом отрезке коллектив Поповича переигрывал не только аутсайдеров, но, например, «Бакс», «Наггетс» и «Тандер». Лишь «Денвер» и «Милуоки» имеют меньше поражений при поддержке своих фанатов, чем «Сан-Антонио», а у «Портленда» в гостях нейтральный баланс 17-17.



В обоих командах есть ярко-выраженные лидеры. «Спёрс» и «Трэйл Блэйзерс» сражались накануне, поэтому фактор физических кондиций также будет иметь важное значение. Сравним нагрузку на главных атакующих исполнителей. Олдридж с Дерозаном накануне против «Никс» отбегали в сумме чуть больше 52 минут при среднем темпе матча 95,5 владения.



«Портленду» виктория над «Нью-Орлеаном» далась куда тяжелее. Терри Стоттсу пришлось активно задействовать свой дуэт малышей, который в сумме отработал 73 минуты. Лилларду и Макколлуму пришлось серьёзно попотеть и всё это при темпе в 103,5 владения и последовавшим затем перелётом».

«Сан-Антонио» – «Портленд». Прогноз: «Спёрс» добудут десятую победу дома кряду Шесть различных ставок на «Спёрс», одна из которых с коэффициентом 4.00 — в «Большом куше»