«Локомотив» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового с коэффициентом 4.40

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч 20-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Локомотив» — «Краснодар». Начало встречи 17 марта 2019 года запланировано на 16:30 мск.



Ставка: победа «Локомотива» и обе забьют за 4.40



«Ставлю на «Локомотив», потому что «Краснодар» очень болезненно и обидно вылетел из Лиги Европы. Состояние футболистов не очень хорошее, ведь два дня — это мало для восстановления. Свой гол гости наверняка забьют, но за очки вряд ли зацепятся. Мой прогноз — победа «Локомотива» в результативном матче».



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»

«Локомотив» — «Краснодар». Прогноз: всё внимание на Шапи «Краснодар» забивал в каждом из девяти выездных матчей сезона РПЛ.