«Спартак» — «Зенит»: ставка Анатолия Бышовца с коэффициентом 2.60

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 20-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Спартак» — «Зенит».



Ставка: «Зенит» победит за 2.60



«Зенит», сыграв матчи внутреннего чемпионата и в Лиге Европы, в какой-то степени не достиг необходимого уровня игры, сбалансированности в игре, может быть даже — оптимальности состава. Тем не менее я считаю, что у «Зенита» есть возможности для того, чтобы в матче со «Спартаком» иметь шансы на победу.



«Спартак» по качеству и содержанию игры в матче с «Краснодаром» смотрелся хорошо, но в то же время второй тайм был за «Краснодаром». В матче с «Динамо» спартаковцам тоже не хватило физических качеств, чтобы закрепить результат и довести свое преимущество, которое он имел в первом тайме, до логического завершения. Думаю, что «Зенит» будет ближе к победе».



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