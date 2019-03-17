«Динамо» (Москва) — ЦСКА: букмекеры оценили шансы команд в третьем матче серии

Букмекеры назвали фаворита третьего матча 1/2 финала Западной конференции КХЛ «Динамо» М — ЦСКА. Начало встречи 17 марта 2019 года запланировано на 17:00 мск. Счёт в серии — 1-1.



Букмекеры считают фаворитом ЦСКА и предлагают поставить на «армейцев» за 1.82 (52%). Шансы «Динамо» М на победу оценены коэффициентом 4.05 (24%). Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.10 (24%).



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.32, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.65.



Коэффициент на итоговую победу ЦСКА — 1.43, а на победу «Динамо» М — 2.97. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (8.50).



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»

«Динамо М» — ЦСКА. Прогноз: Сорокин остановит бело-голубых За восемь предыдущих встреч с ЦСКА «Динамо» лишь однажды забило больше одной шайбы.