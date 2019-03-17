Чарли Николас: «Ливерпуль» в матче с «Фулхэмом» отправит «Ман Сити» послание

Бывший форвард ряда шотландских и английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Чарли Николас сделал прогноз на матч 31-го тура чемпионата Англии сезона-2018/19 «Фулхэм» — «Ливерпуль». Встреча состоится сегодня, 17 марта.



Ставки: «Ливерпуль» победит с форой "-2" за 2.28



«Фантастический результат в Мюнхене может аукнуться красным. Да, вы прошли дальше и вы заслужили быть там, но это не было хорошим выступлением. «Бавария» была ужасна, «Ливерпуль» был чуть лучше. Вирджил ван Дейк и Мане помогли им пройти через эту ситуацию.



Впрочем, матч «Сити» в АПЛ перенесли, что облегчает бремя давления на красных. Хорошие тренеры умеют помогать команде справляться с давлением. Думаю, Клопп справится и «Ливерпуль» в матче с «Фулхэмом» отправит «Ман Сити» послание: мы тут и продолжаем бороться».