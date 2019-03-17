Согласно котировкам, СКА победит «Локомотив» и в третьем матче полуфинала Запада

Букмекеры назвали фаворита третьего матча 1/2 финала Западной конференции КХЛ «Локомотив» — СКА. Начало встречи 17 марта 2019 года запланировано на 17:00 мск. Счёт в серии — 2-0 в пользу питерцев.



Букмекеры считают фаворитом СКА и предлагают поставить на «армейцев» за 1.97 (49%). Шансы «Локомотива» на победу оценены коэффициентом 3.60 (26%). Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.90 (25%).



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.55, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.49.



Коэффициент на итоговую победу СКА — 1.53, а на победу «Локомотива» — 2.61. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (8.20).



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