«Челси» выиграет у «Эвертона» в матче чемпионата Англии, считают эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча 31-го тура АПЛ «Эвертон» — «Челси». Начало встречи 17 марта 2019 года запланировано на 19:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Челси» за 1.89. Шансы «Эвертона» на победу оценены коэффициентом 4.35. Поставить на ничью можно за 3.80.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.96, а на ТМ 2,5 гола — за 1.95.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.79. Победа «Челси» всухую оценивается в 3.20.



Победа «Челси» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.89. Самые вероятные авторы голов — Эден Азар (2.20) и Гонсало Игуаин (2.40).



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