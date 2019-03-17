Согласно котировкам, «Барселона» победит «Бетис» в матче Примеры

Букмекеры назвали фаворита матча 28-го тура Примеры «Бетис» — «Барселона». Начало встречи 17 марта 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Барселоны» за 1.48. Шансы «Бетиса» на победу оценены коэффициентом 6.45. Поставить на ничью можно за 5.15.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 3,5 гола принимаются за 2.19, а на ТМ 3,5 гола — за 1.76.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.57. Победа «Барселоны» всухую оценивается в 3.05.



Победа «Барселоны» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.08. Победа сине-гранатовых с разгромным счетом оценена в 3.80.



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