«Милан» — «Интер»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 28-го тура Серии А сезона-2018/19 «Милан» — «Интер».



Ставка: тотал меньше 2,5 гола за 1.65.



«Миланское дерби – без сомнений, большущий матч в этом туре в Италии. «Интер» находится не то чтобы в непонятном, скорее, в разобранном состоянии. Очень много проблем у «нерадзурри», связанных с игрой, с конфликтами – Икарди, Спаллетти, который висит уже на грани увольнения. Поэтому я думаю, что «Интер» будет делать ставку на то, чтобы сыграть надёжно в обороне и хотя бы ничеечку спасти. Потому что победить с учётом нынешней атаки «Интера» мечтать не приходится.



Но это дерби, здесь всякое может быть. Не пропускает практически «Милан» в этом календарном году. Поэтому я бы взял тотал меньше 2,5 гола», — сказал Нобель Арустамян.

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