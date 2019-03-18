«Авангард» — «Барыс»: прогноз «Чемпионата» на третий матч серии Кубка Гагарина

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на третий матч 1/2 финала Восточной конференции КХЛ «Авангард» — «Барыс». Начало встречи 18 марта 2019 года запланировано на 19:30 мск. Счёт в серии — 1-1.



Ставка: «Барыс» получит больше штрафного времени за 2.12.



«Стоит подумать о предложении «Барыс» получит больше штрафного времени» за 2.12. В этом сезоне соперники провели шесть очных встреч: в четырёх случаях клуб из Казахстана чаще нарушал правила, по разу фиксировались ничья и преимущество «Авангарда». Убийственное большинство гостей — хороший повод избежать лишних нарушений для подопечных Боба Хартли.

Во втором матче серии астанинцы получали численное преимущество четыре раза и выжали из этого три шайбы. В таких условиях каждое нарушение рискует стать результативным. К тому же «ястребы» будут играть на своём льду, что позволяет рассчитывать на одно-два решения судей при пограничных ситуациях в свою пользу. Всякое может случиться, но для такого коэффициента выглядит неплохо».