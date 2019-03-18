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Роскомнадзор с 8 марта по 15 марта заблокировал 3227 сайтов с азартными играми

Роскомнадзор с 8 марта по 15 марта заблокировал 3227 сайтов с азартными играми
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Роскомнадзор заблокировал 3227 сайтов с азартными играми в период с 8 марта по 15 марта, сообщает Betting Business Russia со ссылкой на сайт Rublacklist.

Среди заблокированных сайтов наибольшее количество «зеркал» бренда Fonbet — всего 296 доменов. Кроме того, заблокировано 208 ― БК Parimatch, 173 ― Marathonbet, 144 ― 1xBet, 93 ― БК Leonbets, 84 ― Olimp, 74 ― Liga Stavok, 26 ― Winline.

В этот же период Роскомнадзор заблокировал 2076 сайтов с онлайн-казино, онлайн-лотереями и покер-румами.

Кроме того, в реестр заблокированных доменов внесено 53 сайта, размещающих информацию о букмекерских конторах, казино, игровых автоматах, тотализаторе.

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