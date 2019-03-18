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В Ирландии создан благотворительный фонд для решения проблем от азартных игр

В Ирландии создан благотворительный фонд для решения проблем от азартных игр
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В Ирландии для решения проблем, связанных с лудоманией, создан Фонд повышения осведомлённости об азартных играх. Независимая благотворительная организация будет иметь доступ к более чем € 1 млн финансирования каждый год.

Благотворительность будет сосредоточена на оказании финансовой поддержки, которая включит в себя консультирование, образование и проведение исследований в отношении зависимости от азартных игр в стране.

Средства поступят из ряда источников, в том числе из игорной индустрии. Независимый совет директоров, состоящий из представителей всего гражданского общества, будет контролировать процесс и управлять расходованием средств.

Правительственный законопроект ещё в 2013 году изложил планы создания социального фонда, который будет финансироваться держателями лицензий для противодействия негативным последствиям от азартных игр.

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