Согласно котировкам, Кучеров поможет «Тампе» победить «Аризону» в матче НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Аризона Койотс», который состоится 19 марта. Начало — в 2:30 мск.



Аналитики считают фаворитом «Тампа-Бэй Лайтнинг». Коэффициент на победу в основное время — 1.58, по итогам встречи — 1.33.



Шансы «Аризона Койотс» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 5.00, а с учётом овертайма — за 3.48.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.65. Поставить на то, что российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров наберёт очки, можно за 1.32.



Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 11.25.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.56, меньше 5,5 — за 2.33.



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