«Бостон Селтикс» — «Денвер Наггетс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» — «Денвер Наггетс», который состоится 19 марта.



Ставка: победа «Селтикс» + ТБ 24,5 очков Кайри Ирвинга за 3.00.



«Из оставшихся 14 матчей в нынешней регулярке лишь 5 «Наггетс» проведут на своём паркете. Почему это так важно? Дома у «Денвера» баланс 30-6, а на выезде 16-16. Во время кубковых баталий необходимо побеждать не только при поддержке трибун, а с этим у парней Майка Мэлоуна большие проблемы.



Из последних 10 гостевых поединков против оппонентов, входящих в зону плей-офф, «Наггетс» добыли лишь одну победу, и то еле-еле одолели «Хит», которых настоящим грандом никто и не считает. Мы могли бы проверить чистую викторию «Селтикс» или взять скромную фору, но для увеличения возможной прибыли заиграем победу «Бостона» при 25 или более очках Ирвинга.



По сезону у Кайри 23,6 балла за результативность, но в домашних поединках статистика увеличивается на 1,3 пункта. В трёх из четырёх последних встреч основной разыгрывающий «Селтикс» пробивал «тридцатник». В задней линии «Денвера» ребята неплохие, но цепными псами их не назвать. Когда Ирвинг в ударе, то остановить его невозможно».

«Бостон» — «Денвер». Прогноз: Кайри станет супергероем «Селтикс» одолеют «Наггетс» за счёт вдохновенной игры своего лидера — в «Большом куше».