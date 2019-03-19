«Локомотив» — СКА: котировки на четвёртый матч серии Кубка Гагарина

Букмекеры назвали фаворита четвёртого матча 1/2 финала Западной конференции КХЛ «Локомотив» — СКА. Начало встречи 19 марта 2019 года запланировано на 19:00 мск. Счёт в серии — 2-1 в пользу питерцев.



Букмекеры считают фаворитом СКА и предлагают поставить на «армейцев» за 1.82 (52%). Шансы «Локомотива» на победу оценены коэффициентом 4.10 (24%). Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.05 (24%).



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.58, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.48.



Коэффициент на итоговую победу СКА — 1.45, а на победу «Локомотива» — 2.89. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (8.50).



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