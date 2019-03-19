Аналитики: «Зауралье» выйдет вперёд в серии плей-офф ВХЛ с «Торосом»

Букмекеры назвали фаворита пятого матча 1/4 финала плей-офф ВХЛ «Торос» — «Зауралье». Начало встречи 19 марта 2019 года запланировано на 17:00 мск. Счёт в серии — 2-2.



Букмекеры считают фаворитом «Зауралье» и предлагают поставить на гостей за 2.47 (38%). Шансы «Тороса» на победу оценены коэффициентом 2.60 (36%). Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.52 (26%).



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.43, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.52.



Коэффициент на итоговую победу «Зауралье» — 1.88, а на победу «Тороса» — 1.96. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (7.70).



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