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«Динамо» (Москва) — ЦСКА: букмекеры оценили шансы команд в четвёртом матче серии

«Динамо» (Москва) — ЦСКА: букмекеры оценили шансы команд в четвёртом матче серии
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Букмекеры назвали фаворита четвёртого матча 1/2 финала Западной конференции КХЛ «Динамо» М — ЦСКА. Начало встречи 19 марта 2019 года запланировано на 19:30 мск. Счёт в серии — 2-1 в пользу красно-синих.

Букмекеры считают фаворитом ЦСКА и предлагают поставить на «армейцев» за 1.68 (57%). Шансы «Динамо» М на победу оценены коэффициентом 4.70 (21%). Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.30 (22%).

По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.49, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.51.

Коэффициент на итоговую победу ЦСКА — 1.36, а на победу «Динамо» М — 3.30. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (9.10).

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