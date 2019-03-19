«Динамо» (Москва) — ЦСКА: букмекеры оценили шансы команд в четвёртом матче серии

Букмекеры назвали фаворита четвёртого матча 1/2 финала Западной конференции КХЛ «Динамо» М — ЦСКА. Начало встречи 19 марта 2019 года запланировано на 19:30 мск. Счёт в серии — 2-1 в пользу красно-синих.



Букмекеры считают фаворитом ЦСКА и предлагают поставить на «армейцев» за 1.68 (57%). Шансы «Динамо» М на победу оценены коэффициентом 4.70 (21%). Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.30 (22%).



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.49, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.51.



Коэффициент на итоговую победу ЦСКА — 1.36, а на победу «Динамо» М — 3.30. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (9.10).



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»