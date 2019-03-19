Поражения «Ювентуса», «Эйбара» и «Уфы» принесли москвичу 1,5 млн рублей

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В минувшие выходные прошли матчи испанского, российского и итальянского чемпионатов: «Эйбар» — «Вальядолид», «Уфа» — «Ахмат» и «Дженоа» — «Ювентус». Победитель при выборе фаворита отдавал предпочтение гостям, а в Серии А поставил на победу хозяев поля.



Ставки были совершены в режиме live и оказались выигрышными: на последних минутах встречи «Вальядолид» вырвал победу у «Эйбара» (2:1), туринский «Ювентус» потерпел первое поражение в Серии А от «Дженоа» со счётом 0:2, а «Ахмат» переиграл уфимцев на их поле (1:0).

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