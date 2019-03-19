«Анадолу Эфес» — ЦСКА: котировки на матч Евролиги в Турции

Сегодня, 19 марта, состоится матч 27-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Анадолу Эфес» — ЦСКА. Начало — в 20:00 мск.



Букмекеры отдают предпочтение ЦСКА и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 1.70. Шансы турецкого клуба оценены в 2.53, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 14.25.



Ставку на победу «Анадолу Эфес» с учётом ОТ можно сделать за 2.38, а на победу ЦСКА — за 1.64.



Коэффициент на ТБ 169 очка — 1.94, а на ТМ 169 очка — 1.90. Победа российского клуба с форой "-3" оценивается в 1.92, победа турок с форой "+3" — в 1.92.



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