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Согласно котировкам, «Вашингтон Кэпиталз» победит «Нью-Джерси Дэвилз» в НХЛ

Согласно котировкам, «Вашингтон Кэпиталз» победит «Нью-Джерси Дэвилз» в НХЛ
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Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз», который состоится 20 марта. Начало — в 2:30 мск.

Аналитики считают фаворитом «Вашингтон Кэпиталз». Коэффициент на победу в основное время — 1.63, по итогам всей встречи — 1.38.

Шансы «Нью-Джерси Дэвилз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 4.45, а с учётом овертайма — за 3.18.

Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.80. Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 12.00.

Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.58, меньше 5,5 — за 2.29.

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