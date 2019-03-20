Вихлянцева разгромит Рыбарикову на турнире в Майами, уверены эксперты

Россиянка Наталья Вихлянцева 20 марта встретится со словачкой Магдаленой Рыбариковой в матче первого круга турнира в Майами.



Согласно котировкам, у россиянки больше шансов на победу в этом матче. Победа Магдалены Рыбариковой оценивается коэффициентом 3.80, победа с форой «+4,5» гейма — 2.14.



Если Наталья Вихлянцева сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.29. На то, что она отыграет фору в 4,5 гейма, можно поставить за 1.69.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 3.28. Тотал больше 20,5 гейма оценен в 1.95.

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