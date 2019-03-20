Аналитики: сборная России победит Азербайджан в Элитном раунде Евро-2019 U19

Букмекеры назвали фаворита матча мини-турнира Элитного раунда чемпионата Европы-2019 U19 Азербайджан — Россия. Начало встречи в Краснодаре 20 марта 2019 года запланировано на 17:00



Аналитики считают Россию фаворитом. Ставки на победу номинальных гостей принимаются с коэффициентом 1.31. На победу Азербайджана можно поставить за 8.40, на ничью — за 5.90.



Поставить на победу России по итогам первого тайма и всего матча можно за 1.85. Самый вероятный счёт — 0:2 (6.50).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.04. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.85.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.66, тотал меньше данного значения котируется за 2.29.



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