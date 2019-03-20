Германия — Сербия: прогноз Сергея Кривохарченко на товарищеский матч

Известный телекомментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на товарищеский матч Германия — Сербия.



Ставка: обе забьют за 1.83.



«В рамках подготовки к старту квалификации отбора к Евро-2020 сборная Германии сразится с командой Сербии. Мне кажется, что в данном противостоянии нет очевидного фаворита. В сборной Германии идёт смена поколений, которая уже давно напрашивается. Немецкая молодёжь не всегда выглядит стабильной силой. К тому же прошлый год выдался просто ужасным для бундестим. Главный тренер немцев Йоахим Лёв обещал, что наконец даст шанс Марку-Андре Тер Штегену, который выглядит предпочтительнее своего основного конкурента за место в воротах Мануэля Нойера.



У сербов прекрасная команда с отличным подбором футболистов. Атакующий потенциал данной команды достаточно высок. Плюс ко всему зажигает и франкфуртская группировка из “Айнтрахта”. Бомбардир Лука Йович находится в сумасшедшей форме.



Думаю, Лёв даст проявить свои силы футболистам резерва. Поэтому жду результативной игры со стороны обоих соперников и ставлю на «обе забьют».