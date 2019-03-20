Германия – Сербия: котировки на товарищеский матч в Вольфсбурге

Букмекеры назвали фаворита контрольного матча Германия – Сербия. Начало встречи 20 марта 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Аналитики считают Германию фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.43. На победу Сербии можно поставить за 7.00, на ничью — за 4.85.



Поставить на победу хозяев по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.07. Самый вероятный счёт — 2:0 (7.50).



Эксперты считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 1.79. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.96.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.68, тотал меньше данного значения котируется за 2.31.



Ставки на то, что сборная Сербии не проиграет, принимаются за 2.86.



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