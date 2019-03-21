«Оклахома-Сити Тандер» — «Торонто Рэпторс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити Тандер» — «Торонто Рэпторс», который состоится 21 марта.



Ставка: победа «Рэпторс» с форой «+7» за 1.74.



«Вера аналитиков в «Тандер» не слишком понятна. Да, в строй вернётся Уэстбрук, который отдыхал из-за перебора технических, однако на нынешнем отрезке сезона «Оклахома» не демонстрирует свой максимум и стала оступаться слишком часто. Если верить информации СМИ (а когда дело касается «Рэпторс», то всегда возможны сюрпризы), гости обойдутся без Лоури, место в старте займёт Ванвлит, а резервным разыгрывающим станет Лин.



Лоури, безусловно, важный исполнитель для «Торонто», но вполне заменимый. Уэстбрук способен легко продавить за счёт атлетизма Ванвлита или Лина, однако на опеку Расселла «Рэпторс» могут отрядить Дэнни Грина, а одного из малышей прятать на Фергюсоне, который в основном угрожает только броском из-за дуги.



В битве между Джорджем и Леонардом предугадать победителя непросто. Пол несколько сбавил обороты и потерял в стабильности, а Кавай пропускал поединок с «Никс» и теперь полон сил. В передней линии у «Тандер» лишь два баскетболиста высочайшего уровня, а у «Рэпторс» таких исполнителей трое. Какого-либо преимущества на скамейке у «Оклахомы» не видно, поэтому фора «+7» на «Торонто» за 1.74 смотрится очень соблазнительно».

«Оклахома» — «Торонто». Прогноз: «Тандер» продолжат бросать кирпичи «Рэпторс» навяжут борьбу «Тандер» даже без Лоури и не уступят более 7 очков — в «Большом куше».