Бельгия — Россия: прогноз Егора Титова на стартовый матч квалификации Евро-2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Бельгия — Россия в 1-м туре квалификации Евро-2020.



Ставка: победа Бельгии с форой (-1,5) за 1.95.



«Не успел начаться сбор, а мы уже коллекционируем потери. Не будет в матче с бельгийцами Романа Зобнина, вычёркиваем и Илью Кутепова. У бельгийцев тоже не всё гладко. Не будет Витселя, Де Брёйне. Проблемы у Лукаку. Но дело в том, что у Бельгии сумасшедшая «скамейка». Там на каждой позиции несколько звёзд, которые друг с другом конкурируют. Для нас же потеря каждого чувствительна.



Бельгия — первый номер рейтинга ФИФА. Она играет дома. Матч важный, отборочный, никаких послаблений бельгийцы, конечно, не допустят. В этом сомневаться не приходится. Забить мы, наверное, можем, но для этого надо забрать мяч сначала. А с этим будут проблемы. Как забрать мяч у людей типа Азара?



Думаю, Бельгия будет постоянно владеть мячом. А у нас будут редкие контратаки. Используем моменты — хорошо. А свои мячи бельгийцы наверняка забьют. Уровень мастерства там сумасшедший. Так что здесь возьму победу Бельгии с форой (-1,5). Не вижу шансов у нашей команды, к сожалению».