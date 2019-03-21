Сборная Казахстана проиграет Шотландии в квалификации Евро-2020, думают эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча квалификации Евро-2020 Казахстан – Шотландия (группа I. 1-й тур). Начало встречи 21 марта 2019 года запланировано на 18:00 мск.



Аналитики считают Казахстан аутсайдером. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 4.40. На победу Шотландии можно поставить за 2.00, на ничью — за 3.35.



Поставить на победу Шотландии по итогам первого тайма и всего матча можно за 3.18. Самый вероятный счёт — 0:1 (5.75).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.16. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.64.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.60, тотал меньше данного значения котируется за 1.56.



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