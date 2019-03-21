Бельгия — Россия: ставка Виктора Гусева с коэффициентом 6.40 на матч в Брюсселе

Известный телекомментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч квалификации на Евро-2020 Бельгия — Россия.



Ставка: точный счет 2:0 в пользу сборной Бельгии за 6.40.



«Сборная России стартует в квалификации Евро 2020 года выездным матчем с национальной командой Бельгии. Мне кажется, нашей команде сразу выпало очень сложное испытание наполненной звёздами мирового масштаба бельгийской сборной. Бельгийская команда находится на первой строчке мирового рейтинга сборных. Что ж, команде Станислава Черчесова предстоит максимально сложная задача. Поэтому усложню задачу и себе и поставлю на точный счёт.



Что же может нам помочь в данном противостоянии? Быть может, это травмы бельгийцев. В матче с россиянами не сыграют Венсан Компани, Кевин Де Брёйне и Аксель Витсель. Ещё говорят, что из-за травмы участие во встрече не примет Ромелу Лукаку.



Тем не менее бельгийцы находятся в потрясающей форме. В 32 последних матчах «красные дьяволы» потерпели только два поражения. Одно в полуфинале чемпионата мира от будущих чемпионов французов. Второе в заключительном туре Лиги наций от Швейцарии. Тем самым бельгийцы не сумели занять первое место в группе Лиги наций, поэтому пробиться на Евро-2020 они могут только благодаря удачному выступлению в квалификации.



Исходя из этого, на своём поле Бельгия будет крайне мотивированна. Этой команде важно показать свое превосходство в отборе уже с первой же игры. Надеюсь, что наша сборная расклеится не сильно. Ставлю на точный счёт 2:0 в пользу сборной Бельгии», — сказал Гусев.