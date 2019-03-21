Аналитики: ЦСКА победит «Фенербахче» в матче лидеров Евролиги

Сегодня, 21 марта, состоится матч 28-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги ЦСКА — «Фенербахче». Начало — в 20:00 мск.



Букмекеры отдают предпочтение ЦСКА и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.46. Шансы турецкого клуба оценены в 3.34, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 14.50.



Ставку на победу «Фенербахче» с учётом ОТ можно сделать за 3.06, а на победу ЦСКА — за 1.42.



Коэффициент на ТБ 164,5 очка — 1.92, а на ТМ 164,5 очка — 1.92. Победа российского клуба с форой "-5,5" оценивается в 1.92, победа турков с форой "+5,5" — в 1.92.



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