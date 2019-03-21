Бельгия – Россия: прогноз Нобеля Арустамяна на матч квалификации Евро-2020

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1-го тура квалификации на Евро-2020 Бельгия – Россия.



Ставка: тотал больше 2,5 гола за 1.65.



«К сожалению, сборная России в этой паре не фаворит. Очевидно, что бельгийцы — одна из лучших команд Европы. Я бы сказал даже, одна из двух-трех лучших. Поэтому нашей сборной будет тяжело.



Я думаю, что у Бельгии, конечно, намного больше шансов победить. Плюс у бельгийцев есть мотивация. Это первый тур, тут ничего не решено, нужно очки набирать, матч домашний. Потому объективно шансов у россиян не очень много. И все же я сделаю оптимистичный прогноз — тотал будет больше 2,5. Почему он оптимистичный? Пессимистичный был бы – «индивидуальный тотал Бельгии больше 2,5», — сказал Нобель Арустамян.

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