Аналитики: сборная Нидерландов не оставит шансов Беларуси в отборе Евро-2020

Букмекеры назвали фаворита матча квалификации Евро-2020 Нидерланды – Беларусь (группа C. 1-й тур). Начало встречи 21 марта 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Аналитики считают Нидерланды фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.15. На победу Беларуси можно поставить за 20.50, на ничью — за 9.10.



Поставить на победу Нидерландов по итогам первого тайма и всего матча можно за 1.53. Самый вероятный счёт — 2:0 (5.95).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.42. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.55.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.48, тотал меньше данного значения котируется за 2.86.



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