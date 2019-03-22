Португалия – Украина: ставка Анатолия Бышовца на отбор Евро с коэффициентом 2.29

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч отборочного этапа на Евро-2020 Португалия – Украина.



Ставка: Португалия победит с форой "-1,5" за 2.29.



«Португалия победит. Там какого-то игрока украинцы опять натурализовали, а Ракицкого, наоборот, не вызывают. Думаю, есть здесь, возможно, и рациональное решение, правильное, принятое Шевченко. Решение не создавать вокруг команды неприятной, деструктивной обстановки. Ведь даже многие игроки осуждают переход Ракицкого в российский чемпионат, так что это грамотное решение.



У португальцев снова будет играть Роналду, а это уже создаёт определённые сложности для обороны. И, конечно, нельзя не учитывать фактор того, что «Челси» разбил киевское «Динамо» в пух и прах в Лиге Европы. Есть проблемы сейчас в украинском футболе. А у Португалии полно звёздных игроков, ещё есть и Силва, который тоже сыграет ключевую роль. Уверен в победе Португалии в пару мячей».



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»