УНИКС победит «Валенсию» во втором матче полуфинала Еврокубка, считают эксперты

Сегодня, 22 марта, состоится второй матч 1/2 финала Еврокубка УНИКС — «Валенсия». Начало — в 19:00 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу испанцев.



Букмекеры отдают предпочтение УНИКСу и предлагают поставить на победу хозяев встречи в основное время за 1.56. Шансы испанского клуба оценены в 2.93, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 14.25.



Ставку на победу «Валенсии» с учётом ОТ можно сделать за 2.74, а на победу УНИКСа — за 1.50.



Коэффициент на ТБ 147,5 очка — 1.86, а на ТМ 147,5 очка — 1.96. Победа казанского клуба с форой "-4,5" оценивается в 1.92, победа «Валенсии» с форой "+4,5" — в 1.92.



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