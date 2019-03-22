Англия — Чехия: прогноз Нобеля Арустамяна на матч квалификации Евро-2020

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1-го тура квалификации на Евро-2020 Англия — Чехия.



Ставка: победа Англии и тотал больше 2,5 гола за 2.18.



«Чехия, к сожалению, разочаровывает своей игрой в последние несколько циклов. Это уже не та сборная, которая была ещё лет 10 назад, когда были очень приличные футболисты. Сейчас идёт обновление команды, поколений. А что касается англичан, то у них был успех на чемпионате мира. У Англии сейчас сплав молодых и талантливых футболистов, плюс добротный тренер без особых проблем с отношениями с обществом и с командой.



Поэтому Англия — фаворит. Так как матч первый, чехи будут бороться и стараться как-то себя проявить. Но Англия — фаворит в любом случае, поэтому я бы поставил на победу англичан через тотал больше 2,5», — сказал Нобель Арустамян.