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Исследование «Чемпионата». 5 вопросов о ставках ко всем читателям

Исследование «Чемпионата». 5 вопросов о ставках ко всем читателям
Ставки

«Чемпионат» проводит исследование, чтобы узнать больше о своих читателях. Нам интересно, делаете ли вы ставки и каково ваше отношение к букмекерам.

Пожалуйста, ответьте на 5 вопросов по этой ссылке

Вы поможете нам, если оставите в опросе свой номер телефона. Редактор «Чемпионата» свяжется с вами, чтобы задать несколько дополнительных вопросов на тему ставок.

В нашем рейтинге букмекеров можно оставлять отзывы или жалобы по работе любой компании, а «Чемпионат» поможет разобраться в каждой конкретной ситуации.

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