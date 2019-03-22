Португалия — Украина: ставка Егора Титова на отбор Евро с коэффициентом 3.65

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Португалия — Украина в 1-м туре квалификации Евро-2020.



Ставка: ничья в первом тайме и итоговая победа Португалии за 3.65.



«В сборную Португалии вернулся Криштиану Роналду. Это большая радость для команды, для её многочисленных болельщиков. Он сейчас находится в потрясающей форме, готов феноменально. Это все видели в противостоянии «Ювентуса» и «Атлетико». Хет-трик Криштиану сделал против такого сложного оппонента.



Я всегда говорил, что Месси — гений. Но Роналду сейчас творит что-то невероятное, гениальное. Думаю, и сборной он сможет помочь. Португалия — действующий чемпион Европы. Роналду будет помогать защищать титул.



Что касается украинской сборной, то она, конечно, приедет играть от обороны. И, думаю, какое-то время сможет удерживать ничейный счёт. На примере «Динамо» Киев в противостоянии с «Челси» мы увидели, что делает с командой отсутствие конкуренции в чемпионате. В украинской лиге киевляне за сезон проводят всего несколько конкурентных матчей. Если бы их было больше, то и с «Челси», думаю, получилось бы побороться. Я думаю, первый тайм вполне может завершиться вничью, а вот потом добавят португальцы и заберут победу».