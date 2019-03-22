Согласно котировкам, Павлюченкова победит Кужмову на турнире в Майами

Букмекеры назвали фаворита матча 2-го круга турнира в Майами Анастасия Павлюченкова — Виктория Кужмова. Поединок стоит в расписании корта №2 вторым запуском после встречи Риске — Шувэй и начнётся около 19:30 по московскому времени.

Согласно котировкам, у теннисистки из Словакии меньше шансов на победу в этом матче. Победа Кужмовой оценивается коэффициентом 2.23, победа с форой «+1,5» гейма — 2.07.



Если Анастасия Павлюченкова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.69. На то, что она отыграет фору в 1,5 гейма, можно поставить за 1.76.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.29. Тотал больше 21,5 гейма идет за 1.95.



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