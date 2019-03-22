Португалия — Украина: прогноз Виктора Гусева на матч квалификации на Евро-2020

Известный телекомментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч квалификации на Евро-2020 Португалия — Украина.



Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.76.



«Сборной Украины выпало непростое испытание на самом старте квалификационного раунда отбора на Евро-2020. Украинцы начнут борьбу за заветную путёвку выездным матчем с действующими чемпионами Европы из Португалии.



Португальцы постоянно выходили из группы в отборе на европейское первенство. Эта сборная не пропустила уже шесть первенств подряд. В Лиге наций сборная Португалии даже без Криштиану Роналду выиграла свою группу. Украинская команда также выиграла свою группу в Лиге наций. До этого соперники встречались всего дважды в истории, а в тех поединках было совсем немного забитых голов. Кроме данных команд в группе выступают сборные Сербии, Литвы и Люксембурга.



У Украины сильная и организованная команда, которая способна преподнести сюрприз. К тому же у гостей есть Александр Зинченко, который очень уверенно в последнее время действует за “Манчестер Сити”. На данный момент говорят, что команде не сможет помочь лидер атак Андрей Ярмоленко из “Вест Хэма”. Конечно, это большая потеря. Однако форвард еще может успеть восстановиться к грядущей игре.



Исходя из стиля соперников и их предыдущих очных матчей, мне кажется, что не стоит ожидать много забитых голов в данном противостоянии. Поэтому ставлю на тотал меньше 2,5», — сказал Гусев.

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