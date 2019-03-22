Португалия — Украина: котировки на матч квалификации Евро-2020

Букмекеры назвали фаворита матча квалификации Евро-2020 Португалия — Украина (группа В, 1-й тур). Начало встречи 22 марта 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Аналитики считают Португалию фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.42. На победу Украины можно поставить за 9.10, на ничью — за 4.75.



Поставить на победу Португалии по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.06. Самый вероятный счёт — 1:0 (5.60).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.38. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.57.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.11, тотал меньше данного значения котируется за 1.81.



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