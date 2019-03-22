Букмекеры: ФК «Астана» переименуют в ФК «Нурсултан» с вероятностью в 60%

Букмекерская компания «Лига Ставок» оценила вероятность переименования футбольного клуба «Астана» в ФК «Нурсултан» в ближайшем будущем.

Шансы того, что футбольный клуб «Астана» переименуют в «Нурсултан» до 31 декабря 2021 года, составляют около 60% (коэффициент 1.50). Сохранение нынешнего названия ФК «Астана» до конца 2021 года оценивается в 40% (коэффициент 2.50).

Решение о переименовании Астаны в Нурсултан приняли после того, как президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. «Астана» выиграла последние пять сезонов чемпионата Казахстана по футболу.

Накануне министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев заявил, что футбольный клуб «Астана» не получит нового названия, несмотря на переименование столицы страны.